In migliaia per “Balai in musica”

L’Assessora Mara Rassu: “Un’altra scommessa vinta, Balai è uno straordinario biglietto da visita per la città”

Di: Antonio Caria

Un misto di eventi dedicati alle famiglie, ai bambini e ai giovani. Una formula apprezzata quella del 25 Aprile Balai in musica, evento giunto alla quarta edizione, promosso dall’Amministrazione comunale e organizzato quest’anno in collaborazione con l’associazione Notti di Stelle.

In migliaia ieri, dalla mattina sino a tarda notte, hanno partecipato agli intrattenimenti organizzati nel parco urbano, culminati con l’atteso concerto dei Matia Bazar.

“Dopo quattro anni – ha sottolineato l’Assessora al Turismo Mara Rassu – possiamo tracciare una linea e fare un primo bilancio. Quello del 25 aprile è un format che funziona: è una data che non ha una concentrazione di grandi eventi simili nel territorio, stiamo dando continuità nel tempo all’iniziativa e gli appuntamenti proposti sono dedicati a tutti, bambini, adulti e giovanissimi. Anche ieri migliaia di persone hanno assiepato il parco di Balai. Il tempo incerto dei giorni scorsi non ha scoraggiato la partecipazione e la baia si è rivelata ancora una volta uno straordinario biglietto da visita per Porto Torres, che stiamo riuscendo a valorizzare anche grazie a iniziative come questa”.

La manifestazione ha avuto inizi con la baby dance e gli intrattenimenti per i bimbi a cura di Max Rozzo e degli animatori dell’associazione Piccino Picciò. Spazio anche ai i fornelli degli stand, con un menù composto da primi piatti, panini farciti e pizze cotte in uno speciale forno a legna. Non è mancato nemmeno il carretto dei gelati artigianali.

Inoltre nell’area parcheggi è stato allestito un piccolo luna park mentre sul prato hanno trovato spazio le bancarelle con prodotti artigianali e di oggettistica. La musica ha preso avvio all’ora di pranzo con il Gruppo Lu Monti che ha proposto un repertorio folk sassarese.

Poi è stata la volta degli Anima Soul Family a scaldare il pubblico con tanto soul e funky anni Settanta. Verso le 19.30 l’atteso concerto dei Matia Bazar. La chiusura, nel teatro tenda accanto al palco, è stata affidata ai Dj Set di Robertino Dj e Uneven.

“Il ringraziamento – ha aggiunto Rassu – va a tutti gli artisti, alle forze dell’ordine, alla Compagnia barracellare, all’Avis, alle persone che hanno condiviso il loro 25 aprile sui social aiutandoci a promuovere indirettamente la location di Balai, a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte e agli operatori privati che quest’anno hanno coorganizzato l’appuntamento assieme all’Amministrazione comunale. 25 Aprile Balai in musica rientra tra i grandi eventi della nostra città e ci permette di destagionalizzare l’offerta turistica. L’auspicio è che la manifestazione prosegua negli anni e che continui ad essere un appuntamento fisso nel calendario di Porto Torres”.