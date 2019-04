In aeroporto con quasi due chili di droga, 42enne di Sorso in manette

Sono sono stati effettuati i controlli ai bagagli del soggetto, in particolare alla borsa che teneva a tracolla

Di: Alessandro Congia

All’interno dell’aeroporto “Mario Mameli”, è stato arrestato Gianluca Serra, 42enne, di Sorso, per detenzione sostanza stupefacente.

Da un controllo effettuato tra i passeggeri provenienti da uno scalo francese casualmente l’attenzione dei poliziotti è stata rivolta verso un giovane che vistosi osservato ha mostrato segni di nervosismo. Fermato ed identificato il Serra ha riferito di essere rientrato in Sardegna dopo un breve soggiorno all’estero per lavoro.

Sulla scorta delle direttive impartite dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, il Questore di Cagliari ha disposto per tutto il lungo periodo di vacanze l’intensificazione delle misure preventive di vigilanza su tutto il territorio dell’hinterland, attraverso servizi straordinari comprendenti anche l’area portuale e lo scalo aereo.

Nel contempo sono stati effettuati i controlli ai bagagli in particolare alla borsa che teneva a tracolla. Da una più particolareggiata visione attraverso le apparecchiature in dotazione al personale della Sicurezza Sogaer dell’Aeroporto, è emerso che la borsa aveva un doppio fondo composto da una “vaschetta amovibile”. Gli investigatori hanno quindi effettuato una piccola apertura sul bordo rigido della “vaschetta” notando un ulteriore contenitore trasparente in plastica contenente della polvere bianca.

In totale all’interno sono stati rinvenuti 5 involucri in cellophane trasparente contenenti sostanza stupefacente di tipo eroina per un peso complessivo di 1,9 kg. Condotto negli uffici della Squadra Mobile al termine degli accertamenti di rito, su disposizione del pm di turno il Serra è stato condotto presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’AG.