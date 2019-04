Sistema innovativo per il trattamento dell'acqua: se ne parlerà martedì 30 aprile

Risolve definitivamente i problemi del calcare, della viscosità e della carica batteriologica

Di: Redazione Sardegna Live

Martedì prossimo, 30 aprile, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, verrà presentata ad Alghero, presso l’hotel Carlos V, l’azienda Treelium, con sede in Svizzera, che ha in mano un brevetto capace di risolve definitivamente i problemi dell’acqua: calcare, viscosità e carica batteriologica. Tale sistema è disponibile sia per uso domestico, sia per l’uso applicato alle attività produttive.

I delegati che faranno da relatori, spiegheranno le diverse applicazioni del prodotto, dimostrandone l’efficacia.

L’evento è organizzato da Beasy srl di cui sarà presente Giuseppe Irranca, Founder e General Manager, e Giovanni Lamberti, amministratore delegato.

L’oggetto dell’evento sarà focalizzato sull’attenzione all’ambiente “in quanto il sistema garantisce la riduzione o l’eliminazione di prodotti chimici nelle fogne, e la conseguente riduzione dell’inquinamento. Verrà presentato anche un brevetto per la riduzione dei prodotti usa e getta in plastica, un tema tanto caldo in questo momento storico. Vorremmo fare rete e fare qualcosa di concreto per la nostra città – spiegano gli organizzatori - condividendo il messaggio nel web con le diverse campagne di comunicazione che faremo a livello nazionale e internazionale. Se registrate un video saremo ben lieti di condividerlo, perché è giusto fare qualcosa, ma non serve a nessuno se non lo divulghiamo”.

Per Treelium saranno presenti il Direttore Commerciale Covello Francesco e l’ingegnere e responsabile tecnico Riccardino Paolo.