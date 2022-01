Barricati in casa: intervento dei Nocs, arrestati padre e figlio

Il figlio 44enne si è opposto al tso, uno dei due spara ferendo un pompiere

Di: Redazione Sardegna Live

Sono stati entrambi arrestati per tentato omicidio in concorso e detenzione abusiva d'armi un 44enne con problemi psichici e il padre 90enne di Torre del Lago, frazione di Viareggio.

In corso accertamenti per capire chi dei due abbia sparato ferendo un pompiere intervenuto per l'esecuzione di un tso, a cui il 44enne si era opposto barricandosi in casa.

Ieri sera a sbloccare la situazione è stato l'intervento dei Nocs.