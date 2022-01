A Uri sabato 22 gennaio si potrà donare il sangue

Sabato 22 gennaio, dalle ore 8.00 alle 12.00, presso la sede Avis di Uri in via Sassari 28, sarà presente l'autoemoteca dell'Avis Provinciale per poter effettuare le donazioni del sangue

Di: Redazione Sardegna Live

A tutti i donatori sarà offerto un panino con carne di cavallo, un bicchiere di vino, un caffè e una fetta di torta. Inoltre i donatori riceveranno un buono gratuito per poter frequentare un corso di BLSD adulto e pediatrico certificato per l'uso del defibrillatore, oppure in alternativa una confezioni di ravioli di Uri.

Al fine di evitare assembramenti, è necessaria la prenotazione telefonica al numero 079/419777 oppure tramite whatsApp sempre con lo stesso numero.

"E' importante, soprattutto in questo periodo nel quale i centri trasfusionali ci hanno richiesto uno sforzo ulteriore, ha spiegato il Presidente Graziano Agus, prenotare la donazione del sangue, viste le carenze di emocomponenti presenti negli ospedali. Per questo infatti abbiamo lanciato lo slogan: "Con la donazione del sangue salvi una vita e impari a salvarne altre con il corso BLSD".

Foto copertina dalla pagina facebook Avis Uri