Visita a Lollove del Comitato tecnico scientifico dell'associazione "I borghi più belli d'Italia"

"Lollove possiede i requisiti per entrare a far parte dell’associazione, speriamo che arrivi presto l’ok del prestigioso club"

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina il coordinatore nazionale del comitato tecnico scientifico dell’associazione “Borghi più belli d’Italia” Livio Scattolini e il coordinatore regionale Franco Cuccureddu hanno incontrato il sindaco di Nuoro Andrea Soddu e l’assessora Valeria Romagna per un tour nel borgo medioevale.

Lo scorso 29 dicembre la giunta comunale aveva approvato la delibera per l’adesione alla prestigiosa associazione, passaggio necessario per poter presentare la candidatura di Lollove che sarà valutata a breve dal comitato scientifico.

Ad accoglierli a Lollove alcuni rappresentanti dell’associazione “Uniamoci Lollove”, capitanati dal fondatore Simone Ciferni che in questi anni ha lavorato per trasformare le debolezze del borgo in punti di forza, facendo di Lollove una detox destination, il luogo in cui si può riscoprire la quotidianità, la lentezza e il silenzio. Gli abitanti hanno aperto le proprie case e mostrato le bellezze del paese ai coordinatori.

«Riteniamo che Lollove abbia tutte le caratteristiche per essere inserito tra le località da valorizzare e promuovere non solo a livello locale – afferma il sindaco Soddu – sostenere la nostra cultura, l’identità e il nostro ambiente è un dei punti da cui non prescindiamo. Lollove, al pari del monte Ortobene, rientra tra i luoghi su cui stiamo investendo e su cui puntiamo per garantire lo sviluppo turistico della città».

«Lollove possiede i requisiti per entrare a far parte dell’associazione, speriamo che arrivi presto l’ok del prestigioso club – afferma l’assessora competente Valeria Romagna – è un piccolo gioiello che mostra un particolare interesse storico e paesaggistico. Incrociamo le dita».

L’associazione I Borghi Piu' Belli D'Italia è stata fondata nel 2001 con l’obiettivo di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani, la gran parte dei quali risulta emarginata dai flussi dei visitatori e dei turisti. Solo grazie alla promozione di questi piccoli centri si potrà combattere lo spopolamento e il loro conseguente degrado.