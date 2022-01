Oristano. Travolto da un treno al passaggio a livello: muore un 73enne

Bloccata la tratta ferroviaria Oristano-Marrubiu

Di: Redazione Sardegna Live

La dinamica della tragedia non è ancora chiara, al momento l'ipotesi più avvalorata è quella del gesto volontario. Il treno R21229 Cagliari-Macomer era appena partito dalla stazione di Oristano quando, altezza del passaggio a livello, il macchinista si è trovato sui binari un 73enne e non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto.

L'uomo è morto sul colpo. La circolazione dei treni è stata subito bloccata, i passeggeri sono stati fatti scendere dal convoglio, rifocillati, quindi hanno proseguito il viaggio sui pullman forniti dalle Ferrovie.