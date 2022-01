Travolta sulle strisce pedonali: ferita una ragazzina di 11 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Una ragazzina di 11 anni è finita all'ospedale Brotzu a seguito delle ferite riportate ijn un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Dante a Sestu.

La minorenne stava andando a scuola e stava attraversando utilizzando un passaggio pedonale rialzato quando è stata urtata da un'auto.

La dinamica dettagliata dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte della polizia municipale di Sestu.

Il conducente si è subito fermato per soccorrere la ragazzina. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della Locale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la minorenne in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.