Il sindaco di Cagliari incontra il nuovo comandante regionale dell'Esercito in Sardegna

Il generale di Brigata Stefano Scanu: "Cagliari città meravigliosa e cambiata in positivo”

Di: Redazione Sardegna Live

Accolto dal sindaco Paolo Truzzu, il generale di Brigata Stefano Scanu, nuovo comandante regionale dell'Esercito in Sardegna, questa mattina ha fatto visita al Municipio. Un incontro ufficiale, ma anche l’occasione per conoscersi e affrontare tante tematiche: dal turismo al commercio, dalla valorizzazione del patrimonio paesaggistico al decoro urbano, dai giovani al lavoro.

Nel corso del cordiale colloquio di questa mattina di mercoledì 19 gennaio 2022, il capo dell’Amministrazione comunale e l’alto ufficiale dell'Esercito, hanno gettato le basi di un lavoro di squadra per rafforzare quel rapporto tra istituzioni, che diventa fondamentale per “fare fronte alle esigenze della comunità”, ha sottolineato il primo cittadino.

Pieno il sostegno del generale. Originario di Cagliari, dopo l'Accademia Militare di Modena, la Scuola di Applicazione di Torino e numerose esperienze professionali in Italia e all'estero, anche come addetto per la Difesa presso l'Ambasciata italiana nella Repubblica Popolare Cinese e comandante della Scuola Sottufficiali dell'Esercito, il generale si è detto “privilegiato dell'incarico ricevuto”. E parlando del suo “ritorno nell'Isola” ha definito la città “meravigliosa e cambiata in positivo”.

Oltre all’augurio di buon lavoro, a termine dell’incontro il sindaco Truzzu ha offerto in dono al generale Scanu, una stampa dello skyline della città e alcune pubblicazioni che raccontano i tratti caratteristici di Cagliari.