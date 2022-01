In Aula il ripristino dei Cda degli enti tra gli emendamenti del centro destra

Si era provato a inserire la norma sui cda già nella legge omnibus, a novembre, ma l'opposizione della Lega aveva fatto saltare i piani

Di: Redazione

C'è anche il ripristino dei consigli di amministrazione negli enti controllati dalla Regione nell'oggetto degli emendamenti alla manovra 2022 che la maggioranza intende presentare. La scadenza per il deposito è oggi alle 11 ma la proposta di modifica in questione, a firma Psd'Az, probabilmente approderà direttamente in Aula.

Il centrodestra aveva cercato di inserire la norma sui cda già nella legge omnibus, a novembre, ma l'opposizione della Lega aveva fatto saltare i piani. Lo stesso potrebbe succedere in quest'occasione: il Carroccio firmerebbe solo se fosse prevista anche la riduzione degli attuali quattordici enti (magari attraverso più accorpamenti), e comunque se il ritorno dei Consigli di amministrazione non determinasse alcuna spesa aggiuntiva.

Il tema è stato al centro dell'ultima conferenza dei capigruppo di maggioranza convocata per definire strategie comuni da adottare in vista del dibattito in Aula.

Ottenuti ieri anche gli ultimi pareri positivi delle commissioni per le parti di testo di competenza, la manovra ritornerà oggi nella terza (Bilancio), dalle 17, per il proseguo dell'esame degli articoli e degli emendamenti stessi (dopo la scrematura alla quale lavoreranno oggi gli uffici).

Dopo il via libera del parlamentino presieduto da Stefano Schirru (Psd'Az), le opposizioni prenderanno solo alcuni dei dieci giorni a disposizione per la relazione di minoranza: la Finanziaria dovrebbe approdare così in Aula tra fine gennaio e i primi di febbraio, in tempo comunque per evitare una proroga dell'esercizio provvisorio in scadenza il 31 gennaio.