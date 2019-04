La Sardegna celebra il 25 aprile: manifestazioni e cortei in tutta l'Isola

A Cagliari il tradizionale corteo da piazza Garibaldi a piazza del Carmine. Appuntamenti anche a Sassari, Nuoro e Carbonia

Di: Redazione Sardegna Live

La Sardegna celebra il 25 aprile, Festa della Liberazione. A Cagliari, come ogni anno, si terrà il corteo che da piazza Garibaldi raggiungerà piazza del Carmine per ricordare, a 74 anni di distanza, la lotta partigiana, la fine della dittatura e la riconquistata libertà.

L'iniziativa è organizzata dal Comitato 25 Aprile. Sarà anticipata e proseguirà fino al mese di maggio con una serie di iniziative rivolte soprattutto alle scuole e ai giovani della città e della provincia.

Martedì 23 aprile sono state inaugurate due mostre. La prima al Teatro Massimo ha per tema "Gli schiavi di Hitler" e racconta la Resistenza degli internati militari italiani e il lavoro forzato attraverso racconti, disegni e documenti. "Donne della Resistenza. Madri Costituenti. Itinerari di Democrazia" è la mostra inaugurata nell'aula consiliare a Quartucciu e resterà aperta fino a tutta la giornata di oggi e dal 26 aprile al 1° maggio si sposterà al Liceo Dettori. Mercoledì 24, a San Basilio, la sezione Anpi della Trexenta ha organizzato una fiaccolata.

Il corteo cagliaritano, stamattina, sosterà al Parco delle Rimembranze dove verrà depositata una corona d'alloro in ricordo dei caduti. Dopo un omaggio all'opera-monumento ad Antonio Gramsci di Pinuccio Sciola, la folla riprenderà a sfilare in via Sonnino, piazza Emilio Lussu, via Roma, via Sassari e fino a piazza del Carmine. Dal palco allestito per l'occasione i giornalisti Vito Biolchini e Alessandra Addari coordineranno gli interventi di saluto del presidente del Comitato 25 Aprile, di giovani studenti e di un rappresentante nazionale dell'Anpi.

I canti partigiani del Coro Anpi delle sezioni di Cagliari e Trexenta, coordinati da Roberto Deiana, accompagneranno la sfilata. La festa proseguirà nel pomeriggio dalle 15.30 con un presidio in piazza Gramsci nella zona prospiciente al Monumento ai caduti. Alle 18.30, nella sala della Fondazione Siotto in via dei Genovesi, l'associazione Chenàbura organizza il dibattito "La Resistenza ebraica: Enzo e i fratelli Sereni".

Non solo Cagliari, ma anche Sassari, Nuoro e Carbonia celebrano la ricorrenza. Nel capoluogo turritano le celebrazioni hanno preso il via alle 9 con il corteo che partirà da piazza Marconi per toccare diverse piazze del centro cittadino. Si proseguirà lungo viale Italia fino all'Emiciclo Garibaldi, e poi da via Carlo Alberto si arriverà in piazza d'Italia. Ad aprire la cerimonia sarà Caterina Mura, presidente provinciale dell'Anpi, seguita da Alessandro Cossu, giovane studente che ha preso parte al progetto dell'Arci "Viaggi della Memoria. Promemoria_Auschwitz".

Sarà poi la volta del Theatre en vol che con la performance "Tracce ripercorrendo la memoria di…" darà vita a un percorso silenzioso in testimonianza delle persone cadute durante la lotta partigiana. Gli interventi del sindaco di Sassari e dell'amministratore straordinario della Provincia Guido Sechi precederanno la deposizione delle corone di alloro, in memoria dei caduti, presso la lapide commemorativa nel cortile di Palazzo Ducale.

A Nuoro si terrà una solenne cerimonia al Sacrario militare del Cimitero Comunale con la posa delle corone a cui seguirà la intitolazione di una via all'antifascista nuorese Diddìnu Chironi, tra via Pietro Antonio Manca e via Magellano. A Carbonia, invece, la Rete Unitaria Antifascista Sulcis-Iglesiente organizza, insieme con l'Anpi, la terza edizione della giornata Antifascista "ieri Partigiani oggi Antifascisti" nel Parco Villa Sulcis: in programma performance artistiche, giochi-laboratori per bambini, incontri e spettacoli musicali.