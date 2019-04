Tula esordisce a Monumenti Aperti

Il Sindaco Gesuino Satta: “Un’occasione straordinaria per visitare il nostro piccolo centro del Logudoro”

Di: Antonio Caria, fotografia monumentiaperti.com

Tra le novità di questa ventitreesima edizione di Monumenti Aperti, coordinata da Imago Mundi Onlus, è Tula. Due i siti che potranno essere visitati nella sola giornata di sabato 27 aprile: il Complesso archeologico Sa Mandra Manna e il Parco eolico di Sa Turrina Manna che potranno essere visitati dalle 12.30 alle 18.30.

Oltre Gusta la città è in programma anche un evento speciale sempre in ambito gastronomico: la terza edizione di Beranu in Tula, rassegna che prevede degustazioni di vini e pietanze tipiche.

Per il Sindaco Gesuino Satta si tratta di “Unoccasione straordinaria per visitare il nostro piccolo centro del Logudoro e approfondire la conoscenza della sua storia, le bellezze del suo territorio e le specialità enogastronomiche. I ragazzi delle scuole medie faranno da guide turistiche ai visitatori nei siti più rappresentativi presenti nel nostro paese”

monumenti saranno visitabili gratuitamente, solo nella giornata di sabato dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30. Un Info point sarà allestito presso l’Ufficio Cultura-Biblioteca in corso Repubblica 80. Informazioni via mail si possono richiedere a cultura@comune.tula.ss.it