Danni causati dal maltempo nel ponte pasquale, presentata un’interrogazione al Presidente della Regione

L’interrogazione è stata presentata dai Consiglieri Cesare Moriconi, Gianfranco Ganau, Piero Comandini, Salvatore Corrias, Gianluigi Piano, Giuseppe Melon

Di: Antonio Caria

I consiglieri regionali Cesare Moriconi (primo firmatario), Gianfranco Ganau, Piero Comandini, Salvatore Corrias, Gianluigi Piano, Giuseppe Meloni (Partito Democratico) hanno presentato una interrogazione al Presidente della Regione Christian Solinas, e agli assessori dell’ambiente, del bilancio e del turismo sui danni causati dal maltempo nel ponte delle festività pasquali.

Nel mettere in evidenza “i disagi patiti dai cittadini e le ripercussioni sui comuni più direttamente coinvolti chiamati ad intervenire con particolare urgenza anche per ragioni inerenti la sicurezza, oltre che per evitare ulteriori e maggiori danni anche a carico degli operatori economici in previsione dell’imminente avvio della stagione turistica”, i firmatari hanno rimarcato “Le condizioni di inagibilità in cui, a seguito dell’ennesima mareggiata, si è ritrovatala SS 195, ancora una volta invasa dai detriti e dal fango nel tratto che va dalla zona industriale di Macchiareddu sino all’innesto delle 4 corsie)".

I sei consiglieri chiedono di sapere “Quali siano le iniziative poste in essere dalla Giunta regionale al fine di determinare l’esatto ammontare dei danni causati dalle mareggiate nei centri più colpiti dall’evento calamitoso e quali provvedimenti finanziari, aventi carattere straordinario e di urgenza, intenda adottare al fine di consentire ai comuni interessati e agli operatori del settore turistico di superare le difficoltà causate dai danni del maltempo, evitando il rischio di compromettere il sereno e corretto avvio della prossima stagione turistica”.

Infine, “Quali iniziative intende assumere la Giunta regionale affinché l’Anas realizzi tempestivamente i lavori per la definitiva messa in sicurezza del tratto stradale della ss.195 che va dalla zona industriale di Macchiareddu sino all’innesto delle 4 corsie, onde evitare che, ad ogni evento meteorologico di particolare intensità, la strada venga interdetta al traffico a causa dell’invasione della carreggiata di acqua, fango e detriti portati o dai rii, o dalle mareggiate”.