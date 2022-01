Vaccini: a Sassari 18 inoculazioni di vaccino a vuoto per errore

I diretti interessati contattati per rifare somministrazione

Di: Redazione Sardegna Live

A Sassari un operatore sanitario avrebbe effettuato involontariamente 18 somministrazioni di vaccino a vuoto. Come riportato dall'Ansa, l'inoculatore avrebbe sbadatamente aspirato a vuoto dal flacone, iniettando pertanto una ridottissima quantità d'aria attraverso l'iniezione intramuscolare.

Accertato l'errore, che inizialmente aveva fatto temere l'azione di qualche operatore no vax, i responsabili del centro vaccinale hanno contattato i diretti interessati, riprogrammando la loro vaccinazione per oggi. La notizia è stata confermata all'ANSA da Salvatore Lorenzoni, coordinatore degli hub vaccinali di Sassari.

"Sebbene sia la prima cosa che abbiamo pensato tutti, nell'hub di Sassari non c'è alcun allarme no vax - spiega -. È stato un errore umano, un operatore nell'aspirare le dosi da un flaconcino di Moderna non si è accorto che in realtà stava aspirando a vuoto".

"Il sistema - prosegue Lorenzoni - ci ha permesso di tracciare immediatamente le persone coinvolte nell'errore grazie al tracciamento con rispondenza univoca tra utenti registrati e fiala utilizzata per la loro vaccinazione". Nel corso della mattinata alcuni dei 18 utenti hanno già rifatto il vaccino, gli altri lo faranno entro questo pomeriggio.