Si presenta all’Ufficio immigrazione con documento falso. Arrestato un 23enne

In manette un cittadino della Guinea per aver alterato un passaporto a lui intestato

Di: Redazione Sardegna Live

Un cittadino 23enne della Guinea è stato arrestato a Cagliari, nella giornata di ieri, dagli investigatori della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile. Il giovane, infatti, avrebbe alterato un passaporto a lui intestato.

L’uomo si sarebbe presentato presso gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della locale Questura per l’acquisizione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che impone al richiedente l’esibizione di un documento valido di identità. Avrebbe così esibito un passaporto della Repubblica di Guinea a lui intestato che da un primo controllo risultava di dubbia veridicità. Ulteriori accertamenti effettuati dalla Squadra Mobile, con l’ausilio di personale della Polizia di Frontiera, avrebbero consentito agli investigatori di individuare le anomalie del documento che ne certificavano la contraffazione.

Trattandosi di un documento valido per l’espatrio falso si è proceduto all’arresto dell'extracomunitario, il quale, al termine della redazione degli atti, è stato trattenuto presso le locali camere di sicurezza in attesa di essere condotto, nella giornata odierna, in Tribunale per la convalida del provvedimento e l’esecuzione del rito per direttissima.