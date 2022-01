Video porno durante convegno M5s al Senato, tra gli ospiti il Nobel Parisi

"Scene di sesso tra un uomo e una donna, probabilmente era un manga o un cartone animato"

Di: Redazione Sardegna Live

Un breve video porno è comparso durante un convegno on line sugli open data organizzato nel pomeriggio al Senato dalla senatrice del M5s, Maria Laura Mantovani che domattina formalizzerà la denuncia alla polizia postale. Tra gli ospiti del convegno, intitolato "Per una pubblica amministrazione trasparente", anche il premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi intervenuto successivamente.

"Inizialmente - spiega all'Ansa la stessa Mantovani - il convegno doveva essere in parte in presenza, in parte on line. Ma con l'aumento dei contagi abbiamo deciso che fosse solo online. Io ero fisicamente a Palazzo Giustiniani, gli altri relatori tutti collegati via Zoom".

"Dopo mezz'ora dall'inizio, alle 15.30 circa, alcune persone, entrate nella riunione con nomi probabilmente fasulli, hanno condiviso lo schermo - continua la senatrice -. E per meno di un minuto si sono viste scene di sesso tra un uomo e una donna in forma stilizzata e senza i volti, probabilmente era un manga o un cartone animato. Le persone sono state subito espulse dalla riunione e ho avvertito le forze dell'ordine che erano al Senato e i tecnici. Domani farò denuncia alla polizia postale". Dopo il blitz, il convegno è ripreso andando avanti per tre ore.