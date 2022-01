Vandali in azione ad Alghero, danneggiata la Madonnina di Porto Salve

Il sindaco: "Qualche sciagurato vandalo stasera ha voluto esprimere tutta la propria miseria"

Di: Redazione Sardegna Live

Vandali in azione ad Alghero, dove ignoti hanno preso di mira la statua della Madonnina di Porto Salve danneggiandola e rompendo il vetro che protegge la nicchia.

A denunciarlo è il sindaco Mario Conoci: "Qualche sciagurato vandalo - scrive il primo cittadino - stasera (ieri, ndr) ha voluto esprimere tutta la propria miseria con un atto vandalico contro la nostra Madonnina di Porto Salve".

"Un atto sconsiderato - commenta Conoci -, e banalmente cattivo contro un simbolo sacro della fede cristiana al quale in particolare la nostra marineria si rivolge da sempre per chiedere protezione per affrontare il duro e pericoloso lavoro in mare".

Della statua, infatti, già in occasione di danneggiamenti avvenuti in passato si era presa cura la Cooperativa Pescatori di Alghero, categoria particolarmente devota alla Madonnina.