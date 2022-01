Cagliari. Piras (Lega): “piste ciclabili pericolose e da sempre inutilizzate!”

Il Consigliere Comunale Andrea Piras denuncia la situazione delle piste ciclabili in città

Di: Redazione Sardegna Live

“La pista ciclabile di via Lanusei , via XX Settembre e via Sonnino: un vero pericolo per ciclisti ed automobilisti, proprio per questo da sempre inutilizzata!” a denunciare la situazione in cui si trova la ciclabile è il Consigliere Comunale, nonché Consigliere Regionale del Gruppo Lega Salvini Sardegna, Andrea Piras, che mette in evidenza le criticità di un percorso che spesso ha suscitato i commenti negativi dei cittadini che quelle vie le percorrono con una certa frequenza.

“La ciclabile nasce su una strada ad alta densità di circolazione per di più in piena curva e per queste ragioni – prosegue il Consigliere - la sicurezza di coloro che la percorrono dovrebbe essere ancor più garantita! Invece ci si ritrova con dei cordoli laterali che rappresentano un reale pericolo per i ciclisti e con un'improvvisa interruzione della medesima a ridosso dello spazio adibito a parcheggi in Via XX Settembre che lascia spazio all'immaginazione circa il prosieguo del percorso per quanti, pochissimi a dir la verità, vorrebbero fruirne sulle due ruote. Il nostro primo cittadino – ribadisce - al momento della campagna elettorale ha avviato una vera e propria campagna pubblicitaria per la risoluzione dei problemi della città, anche quelli inerenti i disastri del porta a porta e delle piste ciclabili ereditati dalla precedente amministrazione Zedda. Invece nulla si è fatto, la volontà di risolvere e modificare i sistemi errati del passato si è certamente persa nella valigia delle buone intenzioni che l’assessore Mereu e il sindaco Truzzu non hanno mai aperto…” conclude Piras.