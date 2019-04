Nuoro e la Barbagia ai tempi della sarda rivoluzione: se ne parla venerdì 26 aprile all’Archivio di Stato

L’iniziativa dell’Istituto “Camillo Bellieni" di Sassari vuole ricordare “Angioy e il suo tempo”

Di: Antonio Caria

Venerdì 26 aprile dalle 10.30, l’Archivio di Stato di Nuoro ospiterà il convegno “Angioy e il suo tempo - Riflettendo sulla nostra storia ai tempi della sarda rivoluzione (1793-1796)”, promosso dall’Istituto di Studi e Ricerche “Camillo Bellieni” di Sassari

I lavori riguarderanno non solo sulla figura dell’Alternos durante il triennio rivoluzionario, ma anche su tutti i risvolti sociali, politici, socio-economici dell’isola e delle istituzioni sabaude alla fine del XVIII secolo, con un focus dedicati sulla situazione nella città di Nuoro e nei vari territori della Barbagia. L’obiettivo sarà anche quello di capire come mai contadini, pastori e villici di queste zone non si unirono al movimento di protesta che caratterizzò invece il Capo di sopra della Sardegna.

L’introduzione sarà curata dalla direttrice Angela Andrea Oriani. Previsti gli interventi di Antonello Nasone (dottore di ricerca in filosofia), e di Stefano Alberto Tedde (operatore di sportello linguistico).

