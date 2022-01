Sassari. Donna incinta perde bimbo, il marito: "Grati alla Meloni per interessamento"

Non è stata ammessa al pronto soccorso poiché, seppur vaccinata, non aveva fatto tampone molecolare, perdendo così il bimbo. La leader di FdI ha annunciato a tal proposito di voler presentare un'interrogazione parlamentare

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

"Siamo stanchi, provati ma molto grati del fatto che la politica si stia interessando della nostra vicenda. Grazie a Giorgia Meloni per la sua volontà di presentare un'interrogazione parlamentare al ministro Speranza, confidiamo davvero che storie del genere non si verifichino più per nessuno".

A dirlo all'Adnkronos è Enzo Nappi, il marito di Alessia, la giovane donna che sabato 8 gennaio ha perso il suo bimbo di appena 5 settimane dopo essersi presentata al pronto soccorso dell'ospedale San Pietro di Sassari, vaccinata ma senza tampone molecolare, e non essere stata per questo motivo visitata tempestivamente dal medico.

In seguito alla vicenda raccontata dall'Adnkronos, Giorgia Meloni ha infatti annunciato di voler presentare un'interrogazione parlamentare al ministro Roberto Speranza. "Una storia terribile che lascia senza fiato e che non deve finire nel dimenticatoio".

"Pretendiamo chiarezza e di conoscere le responsabilità. Ad Alessia e suo marito la nostra vicinanza", ha scritto la leader di Fratelli d'Italia sui social, annunciando la sua volontà di portare l'accaduto di fronte al ministro della Salute.