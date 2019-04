Trovato con un chilo e mezzo di marijuana: arrestato pizzaiolo

In casa anche dieci piante di cannabis

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della stazione di Assemini hanno arrestato un pizzaiolo di 25 anni, pregiudicato di Cagliari, per produzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nello specifico, alle prime luci dell'alba, i Carabinieri, impegnati in un apposito servizio antidroga, hanno prima monitorato il giovane e poi lo hanno fermato e perquisito.

In casa del ragazzo i militari, come da loro riferito, hanno trovato un chilo e mezzo di marijuana pronta per lo spaccio al dettaglio, dieci piante di cannabis di altezza compresa tra i 15 centimetri e i 2 metri, nonché tutto il materiale tecnico per l'allestimento di una vera e propria serra per la coltivazione dello stupefacente.

Arrestato e tradotto presso il tribunale di Cagliari, verrà sottoposto a rito direttissimo nella mattinata odierna.