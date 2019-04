Furti in appartamento: nei guai tre giovani

Rubavano a casa di anziane signore

Di: Redazione Sardegna Live

All’esito di un’indagine condotta dai militari della Stazione di Galtellì, sono stati consegnati alla giustizia 3 ladri d’appartamento che negli ultimi 3 mesi, secondo quanto riferito dai Carabinieri, hanno perpetrato diversi furti in quel Comune.

Tra il mese di febbraio e quello di marzo di quest’anno a Galtellì si sono verificati alcuni furti all’interno di appartamenti abitati da anziane signore: al loro rientro a casa, le madie delle loro camere da letto erano state completamente trafugate ed erano spariti i gioielli in oro, che da tempo custodivano gelosamente.

In particolare, i Carabinieri della Stazione il 5 febbraio e l’1 marzo avevano ricevuto la denuncia della sparizione di alcune collane, anelli e orecchini in oro appartenuti a due signore rispettivamente di 88 e 82 anni, che nell’occasione sono parse ai militari alquanto preoccupate.

Oltre a questi obiettivi appetibili ai ladri, anche altri furti si sono verificati in case di campagna e in particolare a casa di un 75enne del posto, che il 25 marzo scorso aveva denunciato ai Carabinieri la sparizione di una motosega dalla sua casa rurale.

I Carabinieri di Galtellì quindi, tramite un’accurata ricerca in tutti i “compro-oro” della zona sono riusciti a individuare proprio i gioielli trafugati alle anziane signore, che erano state però particolarmente accorte nel fotografarli quando erano ancora in loro possesso: dalle foto acquisite in sede di denuncia è stato possibile appurare da parte dei Carabinieri le fogge dei monili, ovvero appunto quelli che erano stati venduti dai ladri per racimolare diverse centinaia di euro.