Oristano. Controlli e sanzioni su misure anti Covid, Prefetto: "Bilancio ampiamente positivo"

Sanzionati 12 esercizi commerciali e 39 persone dall'entrata in vigore delle nuove norme

Di: Redazione Sardegna Live

Si chiude con 12.064 persone e 2.666 attività o esercizi pubblici controllati il bilancio delle prime cinque settimane (dal 6 dicembre al 16 gennaio) dell’attività di controllo decisa dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19. Un primo bilancio sulle attività di verifica, pianificate e poste in essere dalle Forze dell’Ordine e dalle Polizie Locali in provincia a poco più di un mese dall’introduzione delle nuove norme anti-Covid, è stato tracciato dal Prefetto Fabrizio Stelo.

A fronte di un numero elevato di controlli, sono state solo 39 le persone sanzionate perché risultate prive di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e 12 gli esercizi commerciali sanzionati, mentre in un solo caso è stata disposta la chiusura. “Un bilancio ampiamente positivo - si legge in una nota del Comune di Oristano -, che certifica ancora una volta il grande sforzo operativo delle Forze dell’Ordine e delle Polizie Locali, ma anche la concreta e positiva risposta dei cittadini ed esercenti commerciali che hanno rispettato le misure di contenimento del virus con scrupolo e senso di responsabilità”.

“Ringrazio le Forze dell’Ordine e le Polizie Locali - sottolinea il Prefetto - che stanno affrontando questa nuova fase dell’emergenza con grande dispiego di forze, instancabile impegno e spirito di servizio. La mia particolare gratitudine va a tutti i cittadini che anche in questa occasione hanno dimostrato maturità, rigore e attenzione alle regole. A loro il mio grazie più sincero per il servizio reso all’intera Comunità e l’invito a non abbassare la guardia”.