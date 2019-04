Successo per il concerto di Michele Zarrillo

Il cantante romano, star della festa di San Giorgio Martire, ha allietato il pubblico con alcuni brani del suo repertorio

Di: Antonio Caria

Grande apprezzamento, ieri sera, per Michele Zarrillo. Il cantante romano, nome di spicco del programma dei festeggiamenti in onore di San Giorgio Martire a Bonnanaro predisposto dal Comitato presieduto da Maria Antonietta Piu, ha allietato il pubblico presente per circa un’ora e dieci minuti in piazza Cavour, con alcuni brani del suo ampio repertorio.

Un successo frutto, soprattutto, del coraggio da parte dei componenti del Comitato che non si è perso d’animo, viste le condizioni atmosferiche poco favorevoli per quasi tutto il pomeriggio (la processione della mattina è stata ampiamente ridotta proprio a causa della pioggia battente) e ha deciso di confermare la serata. Una forza di volontà che è stata ampiamente premiata.

Lo spettacolo è stato anticipato da un mini spettacolo pirotecnico e da una serata di canti e balli in piazza San Giorgio. Un concerto iniziato con ritardo in quanto, ha specificato il comitato, “Ci sono stati diversi problemi tecnici dovuti al maltempo. Abbiamo rischiato tanto ma pensiamo di essere riusciti ad offrirvi un gran bello spettacolo”.