Giunta regionale ancora incompleta. Fortza Paris: “Ci auguriamo sia conclusa al più presto con il rispetto della dignità dei partiti”

Gianfranco Scalas: “Il partito non ha dato né darà deleghe a chicchessia che si muova al di fuori dei contorni del partito"

Di: Antonio Caria

“La lunga gestazione della giunta regionale ci auguriamo sia conclusa al più presto con il rispetto della dignità dei partiti”.

A dirlo è in una nota, il presidente nazionale di Fortza Paris, Gianfranco Scalas, che sottolinea anche il suo partito, “Ha dato il suo contributo fattivo con il consenso di circa 11.000 sardi verso i nostri candidati di ogni collegio ed al simbolo, ai programmi ed ai valori”.

“A loro e solo a loro – aggiunge Scalas – deve essere data la possibilità di partecipare a risolvere problemi e dare le risposte che si attendono. Il partito non ha dato nè darà deleghe a chicchessia che si muova al di fuori dei contorni del partito”.

“Fortza Paris – rimarca il Presidente – sta già operando nel comporre le liste per le prossime amministrative di Cagliari e Sassari e di altri centri con l' impegno di presentare persone per bene e capaci e che operino nell'interesse primario di Fortza Paris e dei cittadini. Rivolgiamo l'ennesimo appello alle forze politiche di trovare con immediatezza per le amministrative, le ragioni per trovare opportunità di dialogo senza imposizioni e – conclude Scalas – con l'adeguata disponibilità a predisporre programmi e scelte condivise, Per la Sardegna e per i sardi”.