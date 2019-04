Dopo il maltempo la conta dei danni: un morto, disagi in spiagge e città

L'Isola spazzata dallo scirocco per 48 ore, sommersa dall'acqua la spiaggia del Poetto

Di: Redazione Sardegna Live

È stata ricostruita la dinamica del naufragio avvenuto nel giorno di Pasquetta a Porto Corallo, a Villaputzu, in seguito al quale ha perso la vita un turista francese, Jean Yves Hublau, di 62 anni. Salva e ricoverata in ospedale sotto choc la moglie, Christine Meuzard, di 55. La barca a vela lunga 12 metri sulla quale i due viaggiavano insieme al loro cane, era partita da Santa Maria Navarrese ed era diretta in Grecia. Dopo circa 35 miglia di navigazione le condizioni meteo marine sono peggiorate e i francesi hanno cercato di raggiungere il porto più vicino e sicuro per trovare riparo.

Mentre si apprestavano ad entrare nello scalo, un'onda molto alta spinta dal forte vento di scirocco, ha travolto l'imbarcazione facendola parzialmente 'scuffiare'. Con lo scafo su un fianco semi affondato la donna è riuscita ad aggrapparsi al bordo rimasto fuori dall'acqua, stringendo a sé anche l'animale. Il marito invece è tragicamente scomparso fra le acque. Il suo corpo è stato poi ripescato tra le rocce. A dare l'allarme alcune persone che avevano assistito alla scena dal porto.

Gli ormeggiatori hanno soccorso Cristine Meuzard e recuperato il cane, mentre la Guardia costiera di Arbatax e i mezzi della Capitaneria arrivati da Cagliari hanno fatto scattare le ricerche del disperso, ritrovato poi cadavere tra gli scogli.