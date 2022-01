Covid,150 positivi a Tempio Pausania

L’annuncio del sindaco Gianni Addis: “esorto ancora, per il bene di tutti a non allentare il controllo e ad essere estremamente prudenti”

Di: Redazione Sardegna Live

“Cari concittadini, vi comunico che, purtroppo, continuano ad essere alti i numeri dei positivi in città che, stando ai dati comunicati stasera 15 gennaio dal Servizio di Igiene pubblica, sono 150. I soggetti posti in quarantena obbligatoria sono 20 - dichiara il primo cittadino di Tempio Pausania - ricordando che la variante Omicron, ormai diffusa anche in Sardegna, è altamente contagiosa e che è indispensabile "adottare tutte le misure precauzionali per arginare l’espansione del virus”.

“Pertanto vi esorto ancora, per il bene di tutti, a non allentare il controllo - continua il sindaco - ad essere estremamente prudenti, a rispettare i divieti e a continuare ad osservare rigorosamente tutte le misure di sicurezza e di protezione, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l'uso delle mascherine, in base al recente DL n. 221 del 24 dicembre scorso ora obbligatorie anche all’aperto, e l'igienizzazione frequente delle mani”.