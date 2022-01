Commerciante di Cagliari denunciato per abbandono di rifiuti

Rischia l'arresto sino a un anno o un'ammenda sino a 26mila euro

Di: Redazione Sardegna Live

Un commerciante è stato denunciato per il reato ambientale di abbandono di rifiuti dalla Sezione Vigilanza Igiene del Suolo del Corpo Polizia Locale del Comune di Cagliari.

Dopo ripetute segnalazioni e al termine delle indagine, portata avanti anche grazie all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, gli agenti hanno accertato nella località S.Elia e zone limitrofe del territorio comunale un ingente numero di sacchi in plastica, di colore nero, ben chiusi e ammucchiati, tutti colmi di rifiuti riconducibili ad un attività commerciale con attività di somministrazione alimenti e bevande operante a Cagliari.

All'interno è stato trovato materiale non differenziato per tipologia, consistente in particolare in confezioni di caffe e di latte, tazzine di carta per cappuccino e latte, bustine monouso di zucchero, bustine con palettine in legno, salviette da bar monouso, buste di tramezzini e scatolette di tonno, lattine di bibite, bottiglie in vetro di birra, bottiglie varie di liquori, ecc.

Il commerciante, al quale è stato intimato di procedere alla rimozione del materiale, mediante ditta autorizzata, rischia la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 euro a 26mila euro.