La SS 131 tra le cinque strade più pericolose d’Italia

Sesta edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.

La Statale 131 è stata inserita tra le cinque strade più pericolose d'Italia. 

Dal 15 aprile, infatti, sono stati intensificati i pattugliamenti sulla Carlo Felice e sulle altre quattro strade indicate tra quelle più ad alto rischio incidenti: sull’Aurelia, sulla Padana Superiore, sulla Tirrena Inferiore e sull’Orientale Sicula e sulla Carlo Felice.

Ridurre il numero e la gravità degli incidenti aumentando i controlli dei carabinieri è proprio l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.



I Carabinieri hanno aumentato i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei giorni di festa e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei flussi di traffico.

Le pattuglie operative sul territorio concentrano la loro attività in particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiscono, a tutti coloro che verranno fermati, un etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono.

La campagna prosegue fino al prossimo 5 maggio.