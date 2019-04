Uomini e mezzi dell’Anas al lavoro anche di notte per riaprire la Sulcitana

Le operazioni di pulizia dopo le mareggiate di queste ultime 48 ore hanno creato non pochi disagi alla circolazione

Di: Redazione Sardegna Live

Detriti e posidonia invadono la statale 195, in direzione Capoterra. Traffico paralizzato e interdetto il tratto in direzione Cagliari fra il km 6,000 e il km 9,000 a causa della mareggiata di ieri. Il personale è al lavoro anche nella notte per la pulizia della strada.

Sulla strada statale 195 ‘Sulcitana’ permane la chiusura del tratto fra il km 6,000 e il km 9,000, in direzione Cagliari, per consentire la rimozione dei detriti presenti sul piano viabile a seguito della forte mareggiata di ieri.

Il personale e i mezzi Anas, congiuntamente a quelli della ditta di manutenzione, sono a lavoro dal pomeriggio di ieri e hanno presidiato il tratto durante le ore notturne.

Le deviazioni, gestite da movieri, sono state predisposte sulla strada consortile di Macchiareddu. La strada verrà riaperta al traffico non appena conclusa la pulizia del piano viabile e completamente ripristinate le condizioni di sicurezza per il transito della circolazione.