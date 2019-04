Dall’8 al 10 maggio la festa di Nostra Signora del Regno

Tra gli eventi in programma i canti a chitarra e Antonio Mezzancella Live

Di: Antonio Caria

Tutto pronto ad Ardara per la festa di Nostra Signora del Regno. Si comincerà mercoledì 8 Maggio alle 16.00 con il ritiro delle bandiere e la sfilata. Alle 18.00 è in programma la recita dei Vespri Solenni e Novena alla presenza del Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Ozieri. Alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa. Dalle 22.00 andrà in scena lo spettacolo “Cantigos e Ballos”.

Giovedì 9 le funzioni liturgiche saranno celebrate alle 8.30 e alle 18.00. Alle 9.00 è in programma la sfilata delle Bandiere accompagnate dalla banda musicale e dai gruppi folk.

Alle 11.00 sarà officiata la Messa Solenne dal Cardinale Giovanni Angelo Becciu prefetto della congregazione per le cause dei Santi assieme ai Sacerdoti della diocesi. Una funzione che sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale del Comitato Nostra Signora del Regno.

Dalle 22.00 è in programma il concerto di Antonio Mezzancella seguito dal “Disco in Piazza” con i Dj Prezioso, Tom C. e Cardozo. Nel corso della serata sono in programma effetti pirotecnici, geyser e sparculas.

Venerdì 10 alle 10.00 nuovo sfilata delle Bandiere seguita, alle 11.00, dalla Santa Messa. Alle 22.00 l’atto conclusivo dei festeggiamenti con l’esibizione dei cantadores Emanuele Bazzoni, Salvatorangelo Salis e Franco Dessena, accompagnati dalla chitarra di Bruno Maludrottu.