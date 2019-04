Comunali 2019. Nuovo appello dei Riformatori al centrodestra: “Subito il confronto sul programma”

Giacomo Fantola: “La scadenza per le candidature si sta avvicinando senza che ci sia la minima proposta di un tavolo condiviso”

Di: Antonio Caria

Nuovo appello dei Riformatori alla coalizione del Centrodestra che si è presentata alle elezioni regionali di Febbraio.

“La scadenza per le candidature si sta avvicinando senza che ci sia la minima proposta di un tavolo condiviso”, questo il commento di Giacomo Fantola, referente per le comunali di Cagliari che aggiunge: “Nel frattempo abbiamo studiato un programma di Governo della Città per i prossimi 10 anni articolato su 10 linee di sviluppo fondamentali”.

“Siamo stati i primi a proporre un tavolo di confronto basato sui programmi dei singoli alleati – rincara la dose Matteo Rocca, portavoce per Cagliari – e su questa linea intendiamo proseguire. Non possiamo infatti assistere alle primarie del centro sinistra senza avere le idee chiare sulla nostra coalizione, considerando anche il fatto che anche noi abbiamo già indicato nome di Giorgio Angius come persona in grado di interpretare al meglio il ruolo di Sindaco”.

A questo proposito i Riformatori hanno invitato gli alleati Giovedì 25 aprile alle ore 10:00 all'Hotel Regina Margherita per avviare la discussione sui temi fondamentali per il rilancio di Cagliari. Nel corso dell’incontro, in programma giovedì 25 aprile alle 10.00, saranno illustrate alla coalizione le 10 proposte programmatiche dei Riformatori per la città.