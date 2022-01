A Burcei scatta il lockdown per 10 giorni

Ecco l'ordinanza del sindaco Simone Monni

Di: Redazione Sardegna Live

Per 10 giorni a Burcei sarà previsto un mini lockdown a causa dell'attuale situazione epidemiologica che - spiega il sindaco Simone Monni, con una comunicazione social ai concittadini con la quale anticipa l'ordinanza - presenta le condizioni di un rapido peggioramento con la probabilità di un ulteriore incremento della diffusione del virus".

Prevista "la limitazione degli spostamenti delle persone, salvo le deroghe previste e la sospensione di alcune attività non essenziali per evitare l'ulteriore diffusione del contagio nel territorio comunale - annuncia il primo cittadino - Seguirà l'ordinanza sindacale con tutti gli aggiornamenti utili a chiarire quali spostamenti risultano vietati e quali deroghe sono previste, oltre alle indicazioni delle attività sospese e di quelle consentite. Verranno allertate le forze dell'ordine al fine di garantire il rispetto delle restrizioni indicate nell'ordinanza. Vi raccomando la massima prudenza e il rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia".