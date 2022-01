Rapina all’Eurospin di S. Vito, condanna definitiva per un 31enne

Nella sua abitazione furono trovate munizioni e una testa di manichino forata, forse utilizzata per esercitarsi con le armi

Di: Redazione Sardegna Live

Un 31enne residente in Ogliastra, condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione per la rapina al supermercato Eurospin di San Vito, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Tortolì insieme ai colleghi della Compagnia Carabinieri di Lanusei.

Fermato mentre si trovava a Nuoro, è stato ristretto nella casa circondariale di Badu 'e Carros dovrà dovrà scontare la pena di 5 anni 3 mesi e 22 giorni per rapina traffico di sostanze stupefacenti e tentata estorsione.

I carabinieri ricordano che, durante le indagini che portarono all'arresto, nella sua abitazione furono trovate munizioni e una testa di manichino forata, forse utilizzata per esercitarsi con le armi.