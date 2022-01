Supercafoni in fuoristrada nella spiaggia di Piscinas. La denuncia: "Il turismo che non vogliamo"

Le foto della gimkana fra le dune virali sul web

Di: Redazione Sardegna Live

Un'incursione in piena regola col fuoristrada nella spiaggia di Piscinas, uno degli ambienti più affascinanti e delicati della nostra isola con un sistema di dune famoso in tutto il mondo.

Le immagini dei supercafoni in azione nel litorale sulcitano hanno fatto il giro del web accompagnate da un'amara denuncia.

"Questo è il turismo che non vogliamo!! - si legge sulla pagina Instagram Spiaggia di Piscina Official - Purtroppo non è un caso raro e ogni anno più episodi simili deturpato un area delicatissima".

Gli amministratori della pagina si augurano che "pene più severe e più controllo forse potranno scoraggiare azioni simili. Condividete in modo da far conoscere i cafoni che ancora una volta hanno "abusato" e "violentato" il nostro territorio", concludono.