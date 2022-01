Dolianova. Minaccia a tenta di colpire un uomo con bottiglia rotta: denunciato 41enne

Avrebbe tentato di colpire il denunciate con una bottiglia rotta a seguito di una lite per futili motivi

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione di Dolianova, a conclusione di un’attività investigativa scaturita dalla denuncia sporta da un 38enne del luogo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per minaccia aggravata e tentate lesioni personali aggravate, un 41enne, anch'esso del posto.

Il 10 dicembre scorso, in seguito alla visione dei filmati del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale in via Roma, a Dolianova, i militari avrebbero accertato che il 41enne durante la mattinata, in occasione di un diverbio scaturito per futili motivi, aveva minacciato di morte il denunciante, brandendo e tentando di colpirlo con il collo di una bottiglia in vetro, appositamente rotta.

La vittima era riuscita ad allontanarsi dal posto, anche grazie all’intervento di alcuni cittadini presenti durante l'accaduto.