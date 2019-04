Ammortizzatori sociali per i lavoratori ex Alcoa. “Il Governo snellisca le procedure per una rapida erogazione dei sussidi”

Il deputato del Movimento Cinque Stelle Pino Cabras presenta un’interrogazione al Ministro Di Maio

Di: Antonio Caria

“Il governo si impegni a snellire le procedure per far sì che i lavoratori ex Alcoa di Portovesme possano usufruire immediatamente degli ammortizzatori sociali: a causa di lungaggini burocratiche i sussidi già destinati alle aree di crisi complessa potrebbero infatti arrivare non prima di qualche mese”.

A chiederlo è in un’interrogazione al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio, il deputato del Movimento 5 Stelle Pino Cabras che sottolinea come sia necessario fare in fretta in quanto “Molti dei lavoratori coinvolti non ricevono i sussidi da tre mesi, come nel caso dei dipendenti ex Alcoa”.

Nella sua interrogazione, presentata insieme ad altri 16 deputati pentastellati, Cabras (primo firmatario) ripercorre l’iter che lo scorso 2 aprile ha portato al decreto interministeriale che ha sbloccato i 117 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2019 per cassa integrazione e mobilità in deroga.

Il provvedimento proroga per dodici mesi gli ammortizzatori sociali nelle diciotto aree di crisi industriale complessa distribuite in tredici regioni e che riguardano circa 60 mila lavoratori in tutto il territorio italiano. La proroga degli ammortizzatori sociali è diventata una necessità imprescindibile per le migliaia di famiglie coinvolte, soprattutto da quando nel gennaio 2017 è stata abolita l'indennità di mobilità che scattava dopo i vari periodi di cassa integrazione guadagni, prima della disoccupazione.

La Sardegna risulta la terza regione per quantità di stanziamenti (12,2 milioni su 117), destinati in particolare agli ammortizzatori sociali per i lavoratori ex Alcoa, nell'area di crisi di Portovesme.

“Il decreto interministeriale sarà pienamente efficace dopo la firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze e la successiva approvazione da parte della Corte dei Cnti e i sussidi saranno erogati dall'Inps solo quando le regioni avranno consegnato a questo la lista dei beneficiari degli ammortizzatori sociali”, ha rimarcato Cabras. Per questo motivo “A causa delle complessità dei diversi passaggi burocratici e del numero di enti coinvolti, i lavoratori beneficiari temono che l'erogazione dei sussidi non avverrà prima di troppi mesi ancora a venire”.

Eccola richiesta al ministro Di Maio affinché dello snellimento delle procedure, “In coordinamento con gli altri soggetti istituzionali interessati”.