Perde il controllo dell’auto e si ribalta sulla statale 131, ragazza ferita

Sul posto i Vigili del Fuoco, l’ambulanza del 118, Anas e PolStrada

Di: Alessandro Congia

Pauroso incidente questa mattina, intorno alle 4.40, sulla statale 131 dir, dove è rimasta coinvolta una donna. Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, sono intervenuti al km 4,300, direzione Sassari, per un incidente stradale che (per cause ancora da accertare), non ha avuto un epilogo drammatico.

La ragazza era a bordo della sua auto quando, forse per una distrazione, ha prima sbandato sul guardrail più volte per poi ribaltarsi e finire la sua corsa in mezzo alla corsia. Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento che ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e la sede stradale, la giovane donna è stata soccorsa e affidata agli operatori sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118 e trasportata in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e l'Anas per il ripristino della sede stradale.