Pasqua sicura, in campo i Carabinieri per la sicurezza nelle città

Le attività di prevenzione sono predisposte dal Comando Legione

Di: Alessandro Congia

In questo fine settimana Pasquale, iniziano i servizi a largo raggio finalizzati a prevenire reati predatori ed altre attività illecite.

Anche quest’anno sono stati predisposti dai Carabinieri in tutta la provincia il dispositivo “Pasqua sicura”. Nello specifico è stato organizzato un piano di sicurezza per cittadini e turisti, con l’impiego di tutto il personale disponibile delle 77 Stazioni, 1 Tenenza, disseminate su tutta la provincia, dei Nuclei Radiomobili e del Nucleo Investigativo, oltre alle Squadriglie Carabinieri.

Una serie di servizi straordinari con controlli a tappeto che ha finalità essenzialmente preventiva rivolta a garantire sicurezza e rispetto della legalità da questo fine settimana, che segnerà l’inizio di una serie di ponti delle tre festività consecutive di questa primavera, che si concluderanno mercoledì “Primo Maggio”.

Le attività dell’Arma vedrà l’impiego dei militari per assicurarne il normale svolgimento e garantirne l’ordine e la sicurezza pubblica, alle diverse processioni religiose che si terranno nei vari Comuni in occasione della settimana Santa.

Nelle principali vie di comunicazione e anche nelle strade secondarie, saranno gravate da un notevole aumento del traffico, quindi, saranno presidiate in modo intensivo da Carabinieri in uniforme ed in abiti civili finalizzati a fare rispettare le norme in materia di codice della strada senza, peraltro, che questo impiego pregiudichi le altre ordinarie attività investigative e preventive.

Le pattuglie dei Nuclei Radiomobili si concentreranno particolarmente sul tasso alcoolemico degli automobilisti e dei motociclisti con l’ausilio di precursori ed etilometri, così da prevenire sinistri stradali.

Al riguardo, si sensibilizzano i cittadini a segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze.

In sintesi, a dimostrazione che l’attività di vigilanza e prevenzione non conosce soste e che proprio in concomitanza di determinate ricorrenze viene intensificata e potenziata, i militari dell’Arma dell’intera provincia vigileranno sulla sicurezza di tutti per assicurare che le festività pasquali sia trascorse con serenità.