Malmenato dai coetanei, il video girato con uno smartphone diffuso su Whatsapp

Vittima un 24enne, ora ricoverato a Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

E' al vaglio degli inquirenti quanto accaduto il 9 aprile scorso a Carbonia, dove un giovane del posto è stato malmenato da alcuni coetanei.

Vittima del violento pestaggio in pieno centro cittadino un 24enne aggredito da altri due giovani che avrebbero ripreso tutto con uno smartphone diffondendo poi il video tramite Whatsapp.

Il 24enne è ora ricoverato all'ospedale di Sassari con una sospetta lesione a un nervo facciale.

Secondo quanto riferito, il video ritrae il giovane mentre viene ripetutamente colpito da due persone con pugni e calci. La vittima è stata identificata dai militari della Compagnia di Carbonia che, venuti in possesso delle immagini, hanno avviato le indagini per accertare l'accaduto e risalire agli autori dell'aggressione. I familiari della vittima non hanno presentato alcuna denuncia. Almeno uno degli aggressori sarebbe stato già identificato.