Auto data alle fiamme, nel mirino degli incendiari una giornalista dell’Unione Sarda

A Valeria Pinna anche la solidarietà da parte del Gruppo Uffici Stampa Sardegna

Di: Alessandro Congia

Un gesto vile, da vigliacchi. Quello dei piromani, avvenuto stanotte intorno alle 3 del mattino, quando la corrispondente del noto quotidiano sardo, Valeria Pinna, ha avvisato i Vigili del Fuoco, a causa del rogo che aveva avvolto la sua Lancia Y.

Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, mentre anche il presidente Sergio Nuvoli, a nome dei colleghi del Gus – Gruppo Uffici Stampa Sardegna, ha manifestato la vicinanza alla collega a cui era indirizzato l’attentato incendiario: “Solidarietà e inquietudine – si legge - sono i sentimenti che proviamo in queste ore in relazione a quanto accaduto alla collega Valeria Pinna, vittima di un episodio i cui contorni saranno chiariti dalla magistratura. Se, come pare, esiste una connessione con la sua attività giornalistica, ci preme sottolineare che la libertà di stampa è sacra e inviolabile: saremo sempre con forza al fianco di Valeria e dei colleghi e delle colleghe come lei per rivendicare la possibilità di informare i lettori e dunque permetterne la libertà più consapevole. Non sarà un gesto così vigliacco a fermare il desiderio di svolgere ogni giorno il nostro ruolo con competenza e professionalità. A Valeria va il forte abbraccio dei colleghi del GUS - Gruppo Uffici Stampa Sardegna”. Anche la Redazione di Sardegna Live è vicina alla collega presa di mira dai piromani, manifestandole solidarietà per il gesto subito.