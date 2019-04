L’Amministrazione all’Ats: “Riaprire Cup del Poliambulatorio di Andriolu”

L’Assessora Rosella Nuvoli: “Abbiamo nuovamente sollecitato la riapertura del servizio, i cittadini attendono con ansia”

Di: Antonio Caria

Non è stato ancora riaperto il Centro unico di prenotazione all’interno del poliambulatorio di Andriolu, chiuso alcuni mesi fa per lavori di manutenzione e riallestimento.

Una situazione sulla quale è intervenuta l’Assessora alle Politiche sociali, Rosella Nuvoli, che ha dichiarato come “Nonostante le rassicurazioni dell’Ats di Sassari non riusciamo a vedere una soluzione a breve termine di questa vicenda e ci siamo sentiti in dovere di sollecitare nuovamente l’azienda sanitaria. Tanti cittadini sono ancora in attesa di capire quando sarà nuovamente fruibile il servizio»”.

“Come ho sottolineato più volte, ho apprezzato in questi mesi la disponibilità al dialogo da parte dei vertici dell’Ats – ha rincarato il sindaco Sean Wheeler – ma devo ribadire i contenuti dell’appello lanciato già diverse settimane fa: il Cup deve essere riaperto al più presto. Anche stamattina ho contattato i dirigenti dell’azienda sanitaria per farmi portavoce del disagio provato dall’utenza, soprattutto da quella più anziana. Ben comprendendo ogni difficoltà relativa alla burocrazia negli enti pubblici, ho chiesto comunque ogni sforzo possibile per stringere i tempi e restituire questo fondamentale servizio alla nostra città».

La riorganizzazione degli spazi nel poliambulatorio prevede la realizzazione di postazioni polivalenti dedicate al Cup, alla cassa Ticket e ai servizi amministrativi territoriali.

“Si tratta certamente di un progetto di modernizzazione importante per il poliambulatorio cittadino – ha aggiunto Nuvoli – ma è anche necessario che venga concluso al più presto. In questi mesi abbiamo sopperito alle difficoltà grazie alla disponibilità dell’associazione Anteas che ha fornito sostegno a coloro che dovevano prenotare le visite mediche. Gli utenti, recandosi nella sede di Piazza delle Regioni con la tessera sanitaria e l'impegnativa del medico, sono stati aiutati nel percorso di prenotazione della visita. Si tratta, però, di un servizio volontario che non può sostituirsi a quello istituzionale – ha concluso – e per questo abbiamo ribadito all’Ats la necessità che il Cup riapra al più presto a Porto Torres”.