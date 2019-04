Comunali, alle Primarie del Centro Sinistra c’è il nome di Marzia Cilloccu. In corsa anche Matteo Lecis Cocco Ortu

La coalizione di Centro Sinistra si prepara alla corsa verso le elezioni del nuovo primo cittadino del capoluogo sardo

Di: Alessandro Congia

Per ora due nomi ufficiali, quello di due donne: la prima è l’ex assessore all’Urbanistica Francesca Ghirra, (che rinunciò alle Regionali lasciando il posto a Francesco Agus, anch’egli di Campo Progressista Sardegna) per scegliere le comunali.

La seconda candidata è Marzia Cilloccu, ex assessore al Commercio e Attività Produttive, poi c’è il consigliere comunale uscente del Pd, Matteo Lecis Cocco Ortu, che si prepara per le Primarie in previsione di nominare il candidato Sindaco di Cagliari per il centro sinistra che dovrà vincere nell’area metropolitana cagliaritana: “Mi candido per una città più europea e mediterranea, più accogliente e solidale – ha detto il 37enne esponente del Partito Democratico, che ha le idee ben chiare della sua Cagliari che mete al primo posto il lavoro, la difesa dell’ambiente, attenzione ai più deboli, l’accessibilità per tutti, potenziamento delle politiche per la casa; e ancora, diffusione della cultura, dell’arte e della creatività, lotta alle discriminazioni, riduzione delle disuguaglianze, potenziamento del trasporto pubblico, rigenerazione urbana. Senza trascurare le aree attrezzate per lo sport, più verde, con un milione di nuovi alberi negli spazi liberi della città metropolitana, una sorta di “bosco pubblico urbano”, riattivazione delle circoscrizioni e creazione di centri di quartiere