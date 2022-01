Screening studenti a Iglesias: tasso di positività a 1,25 %, inferiore alla media regionale

Il Sindaco Mauro Usai: “Un test che ha contribuito a permettere una ripresa in sicurezza dell’attività scolastica”

Di: Alessandra Leo

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e contenimento dei casi di COVID-19 nel Comune di Iglesias, il primo cittadino Mauro Usai ha reso noti gli esiti dei tamponi sulla popolazione scolastica di ogni ordine e grado che si è tenuto presso il test drive dell’Ospedale Santa Barbara e presso la Sala Lepori in Via Isonzo, nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 gennaio.



Nel corso dell’attività di screening, sono stati effettuati 2.081 tamponi, 2.036 hanno dato esito negativo e sono stati individuati 45 casi di positività. Il tasso di positività riscontrato è stato del 1,25 %, dato inferiore alla media regionale.



“Ringrazio tutti gli operatori sanitari, il personale sul campo che ha effettuato i tamponi e tutte le persone che con grande impegno e professionalità hanno reso possibile uno screening di massa organizzato in pochissimo tempo, che ha contribuito in maniera fondamentale a permettere una ripresa in sicurezza dell’attività scolastica”, ha messo in evidenza il Sindaco Mauro Usai.



“Grazie alle relazioni istituzionali tra l’Amministrazione comunale e la sanità territoriale, costruite e rese ancora più produttive in questi anni di emergenza sanitaria, abbiamo ottenuto risultati importanti, nonostante il poco tempo a disposizione, riuscendo a valutare la situazione della popolazione scolastica ed effettuando il numero più alto di tamponi tra i diversi Comuni del territorio. Rinnovo l’invito a proseguire nell’adozione di comportamenti responsabili, utilizzando i dispositivi di protezione, mantenendo il distanziamento e proseguendo nell’adesione alla campagna vaccinale, strumenti in grado di salvaguardare noi stessi e la collettività.

Considerati i risultati dello screening, allo stato attuale, non sono previsti ulteriori provvedimenti da parte dell’Amministrazione comunale”.