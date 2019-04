Algerini dentro l’ex Semoleria a La Playa. La Polizia sgombera l’edificio

La Questura di via Tuveri ha gestito le attività di sgombero all’interno del vecchio edificio, diventato area cantiere per la realizzazione del Campus Universitario Ersu

Di: Alessandro Congia

Sette algerini, dimoravano all’interno del vecchio caseggiato di viale La Playa che era diventato area cantiere per la realizzazione del Campus Universitario. La Questura di Cagliari, con gli agenti delle Volanti coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, ha proceduto questa mattina allo sgombero degli stranieri, che saranno probabilmente trasferiti presso il centro di prima accoglienza di Monastir, sebbene per ora sono stati invitati a lasciare lo stabile. Operazioni che sono avvenute senza alcun problema tra gli algerini e le forze dell’ordine.

Da parecchio tempo, nonostante il sito fosse controllato in esterna dalla ronda della vigilanza Cooper Service (che controlla anche altre utenze dell’Ersu in città), gli edifici ormai in disuso dell’ex Semoleria saranno solo un ricordo: al loro posto infatti la realizzazione di un Campus Universitario con 240 posti letto e 530 parcheggi sotterranei, un primo lotto su cui la Regione ha a disposizione oltre 35 milioni di euro per valorizzare quell’area di proprietà dell’Ersu.