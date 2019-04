Fuego migliora di giorno in giorno. Il cucciolo è un vero campione, guarirà e sarà dato in adozione

Il bollettino medico è incoraggiante, superate le prime settimane di agonia, la situazione si sta normalizzando

Di: Alessandro Congia

“Vi ringraziamo per l'interesse che state mostrando per Fuego. Lui è un vero campione e sta guarendo molto bene. Deve continuare ancora le medicazioni per qualche settimana ma il problema renale è rientrato alla normalità. Scusate se non riusciamo a rispondervi singolarmente ma abbiamo avuto tanto lavoro. Vi ringraziamo per i doni che ci avete mandato, Fuego ha gradito molto”.

Dall’Ospedale didattico Veterinario di Sassari continuano ad arrivare le bellissime notizie: i veterinari che hanno soccorso l’animale che era stato torturato. l’hanno chiamato Fuego. Fuoco. Qualche settimana fa una straziante vicenda aveva scosso il mondo del web, ovunque si è parlato di lui: non vi è ancora alcun nome dei farabutti che hanno inveito su di lui, chi gli ha bruciato occhi, muso, zampe, schiena.

Il cucciolo era stato buttato via come se fosse un rifiuto, abbandonato nelle campagne del Monte Bianchinu, poco lontano da Sassari. Una donna l’ha trovato, agonizzante, e l’ha portato al comando di Polizia più vicino. Da lì l’animale è stato trasportato al pronto soccorso della Facoltà di Veterinaria, dove si trova tuttora.

Le adozioni

"Non tutti gli umani sono cattivi, vedrai, avrai di nuovo fiducia in loro".

Lo staff dell’ospedale veterinario è perentorio: “In tanti ora chiedono di adottare il cucciolo, che guarirà presto per andare in una nuova famiglia, ma per ora la bestiola è assistita continuamente per permetterle di superare lo shock subito con le opportune medicazioni fondamentali.