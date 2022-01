Il Passato nel Presente, la bellezza della Casa Aragonese di Fordongianus prende vita e si anima nel tepore domestico

La mostra è visitabile da 20 giorni, Pina Vacca ci introduce nel suggestivo percorso incantato, reso ancora più affascinate del solito grazie alle installazioni di Mauro Podda

Di: Alessandra Leo

Il focolare domestico, le attività quotidiane tanto semplici quanto faticose delle massaie sarde donano vita alla già stupenda, ma purtroppo priva di arredi, Casa Aragonese di Fordongianus.

Da 20 giorni, infatti, sono ospitate presso la struttura, in occasione della mostra Il Passato nel Presente, delle installazioni molto particolari di figure femminili.

Uniche protagoniste della dura vita domestica quotidiana nei decenni passati, le donne verranno rappresentate a tutto tondo, da quella che piega le lenzuola a quella che accende il fuoco, da quella che porta l’acqua dentro casa ad un’altra che prepara il pasto, tutti gesti che ancora oggi vengono svolti, non più solo dalle donne, ma da tutta la famiglia.

Pina Vacca, che fa parte della cooperativa Forum Traiani, che valorizza il patrimonio storico e archeologico di Fordongianus, ci introduce virtualmente al viaggio che chiunque, in questi giorni, può intraprendere realisticamente: “Tutte le installazioni sono realizzate con una tecnica conosciuta ma non tanto utilizzata in Sardegna, che è quella della rete metallica, da parte dall’artista Mauro Podda, di Oristano, con cui da anni collaboriamo in occasione di diverse iniziative. Sono opere molto significative che si sposano bene con la casa”.

La Casa Aragonese è già visitabile da oltre 20 anni grazie alla cooperativa. Il biglietto d’ingresso ha il prezzo di 4 euro e consente anche la visita guidata alle Terme Romane, oltre che quella della Casa e delle suggestive installazioni.

“Speriamo, con questa iniziativa, di dare un’occasione in più per visitare Fordongianus, che ha già i suoi visitatori, ma in questo caso si mette in evidenza la figura della donna sarda che è stata sempre protagonista” conclude Pina Vacca.