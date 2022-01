Barrali. Trovato morto il 56enne scomparso dal 5 gennaio

La sua bicicletta è stata ritrovata questa mattina in un canneto nel greto del torrente in località Bau Mannu

Di: Redazione Sardegna Live

È stato ritrovato purtroppo senza vita Antonangelo Lecca, 56 anni di Barrali (CA) di cui non si avevano più notizie dal 5 gennaio. La sua bicicletta è stata ritrovata questa mattina in un canneto nel greto del torrente in località Bau Mannu, dopo che il livello dell’acqua si è abbassato per la chiusura della diga a monte. L’uomo è stato individuato una cinquantina di metri più avanti dai tecnici specialisti nel soccorso in torrente del Soccorso Alpino e Speleologico.

Dopo gli accertamenti di rito si provvederà al recupero della salma con la tecnica della barella portantina. La Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna è stata attivata alle 11.00 di questa mattina dai Carabinieri di Dolianova. Sul posto si sono recati immediatamente i tecnici specialisti nel soccorso in torrente e l’Equipe di Soccorso Alpino – ESA, ossia il turno in Guardia Attiva, pronto a intervenire nell’immediato in caso di chiamata, supportato da altri tecnici provenienti dalle stazioni di Cagliari e Iglesias. Sul posto anche il personale dei Vigili del Fuoco.