Lotzorai. Incendio nella notte: distrutto un chiosco-bar. Indagini in corso

Sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Poco prima della mezzanotte la squadra dei vigili del fuoco di Tortolì è intervenuta presso la marina di Lotzorai in località “Tancau” a seguito della richiesta di intervento per un incendio che interessava una struttura di ristoro stagionale.

Sul posto la squadra ha operato per circa tre ore per estinguere le fiamme che hanno completamente interessato la struttura del chiosco.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Lanusei.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi per determinare le cause che hanno originato il rogo.