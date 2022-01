A Cagliari proseguono le proteste contro restrizioni anti Covid

In centinaia per manifestare contro i nuovi provvedimenti introdotti dal governo sul fronte Covid

Di: Redazione Sardegna Live

Proseguono anche nel pomeriggio le manifestazioni a Cagliari contro le restrizioni da Covid. Sulla scia di numerose altre città italiane, nel capoluogo sardo sono scesi in strada manifestanti no vax e no green pass.

Stamane oltre 500 persone hanno protestato davanti alla sede del Consiglio regionale contro gli ultimi provvedimenti governativi. Altre 200 circa si sono ritrovate davanti al Comune per poi proseguire la sfilata in via Roma: tra loro c'era anche chi indossava il cartello con la scritta "ebreo".

"Ci vogliono segregare - ha protestato uno dei presenti impugnando un megafono -. Ci sono persone che devono essere curate e non possono partire".